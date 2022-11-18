Русские начали использовать ядерные крылатые ракеты без заряда – укро-СМИ

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Новости Украины

Русские при ракетных ударах начали использовать вместо ядерных боеголовок – болванки, начинённые системами РЭБ, чтобы «обмануть» украинские системы ПВО, что демонстрирует нехватку ракет в хранилищах.

Постановочные сюжеты об этом демонстрируют в эфирах украинского ТВ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пропагандистка телеканала олигарха Игоря Коломойского «1+1» объявила, что Россия атаковала Украину крылатой ракетой с якобы имитатором ядерной боеголовки.

«Русские открутили ядерную боеголовку из ракеты типа Ха-55, сбитую над Киевом 15 ноября, и поставили на ее место «болванку». О чем это говорит? Зачем Россия прибегла к такому шагу?» – спросила телеведущая редактора опубликовавшего информацию портала Defense Express Олега Каткова.

Она также предположила несколько вариантов: России не хватает ракет, или это намёк и запугивание Украины, что вместо имитатора может быть настоящая боеголовка.

«Вопрос не в запугивании, они запугивают и так, и говорят о возможности использования тактического ядерного оружия уже давно. В то же время – что такое имитатор: это массогабаритный макет ядерной части. Какие сценарии? Возможно, было перенасыщение ПВО, то есть запустить – чем больше ракет, тем лучше, в надежде на то, что некоторые из них прорвутся. Второй аспект – такие ракеты, как Ха-55 могут быть оснащены, например, системами РЭБ, эта ракета летит вместе с остальными и создаёт помехи радиолокационному барьеру, обеспечивая прорыв ПВО», – фантазировал Катков.

Одновременно он указал на то, что использование таких ракет свидетельствует о том, что Россия уже якобы использует «чрезвычайные запасы», о чём также заявлял глава Минобороны Алексей Резников.

«То есть они должны использовать дополнительные средства для того, чтобы пытаться прорвать нашу ПВО», – рассуждал спикер.

Украинский телеканал «Эспрессо» пошёл дальше: «русские используют сборную солянку из всех запасов, которыми сейчас располагают».

Утверждение прокомментировал ещё один редактор Defense Express Сергей Згурец.

«Фактически мы сбили ракету, которая не была снаряжена. Это является доказательством того, что, выполняя приказ о массовых атаках на Украину ракетными средствами, русские военные исполнители, собственно, берут всё подряд, что есть в своих хранилищах, подвешивают их под самолёты и проводят запуски по Украине», – болтал эксперт.