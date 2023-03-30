Русские начали тренироваться бить ФАБами по укрепрайонам – украинский военный эксперт

Вадим Москаленко.  
30.03.2023 08:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия отрабатывает удары фугасными авиационными бомбами, способными разбивать укрепрайоны, которые невозможно штурмовать сухопутными войсками.

Об этом в эфире интернет-канала «Pоliteka» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия отрабатывает удары фугасными авиационными бомбами, способными разбивать укрепрайоны, которые невозможно штурмовать сухопутными...

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«По Украине они ещё не применяли оружие высокой мощности. Я не про ракеты, не про «Кинжалы», не про баллистические, крылатые. Высокой мощности – это ФАБы [фугасные авиационные бомбы] полторы, три, пять тонн.

Они накануне на Сумскую область кидали бомбы пятьсот килограмм. Это они сейчас заменили носители, раньше были Су-24, сейчас Су-35, современный самолёт, который очень тяжело сбивать, у нас нет таких средств ПВО, а наземные ПЗРК его не сбивают.

По моему мнению, они тренируются. Они навесили устройства, которые бросают за 45 [км], эта бомба становится как барражирующая, она летит, когда самолёт не входит в зону деятельности ПВО. Они тренируются таким способом. В некотором месте они уже начали применять», – сказал эксперт.

«Почему не могут взять укрепрайон? Потому что укрепрайоны хорошо выстроены, и с помощью сухопутных войск и имеющихся у них вооружений их не возьмёшь – снарядами 152 мм, 204, 240 мм их не пробьёшь, там бетон, это невозможно. А бомбами 500, 150, 3 тонны они разбиваются моментально, сейчас уже в некоторых начали бить. Если идёт эскадрилья и бросает эти бомбы, разрушается укрепрайон и те люди, которые есть», – рассказал Стариков.

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