Русские накапливают резервы, чтобы занять четыре области Украины – генерал ВСУ
Российская армия, несмотря на потери, постоянно увеличивает свою численность.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Львов медиа» заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
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«Они решают военно-политическую задачу – захватить четыре области, которые включили в свою конституцию. Луганскую область, к сожалению, почти всю захватили. Сейчас идут упорные бои в Донецкой и на Запад от Курахово – Новопавловское направление, что означает уже территорию Днепропетровской области», – сказал Романенко.
Он добавил, что ежемесячно российская армия увеличивается на восемь тысяч человек.
«В последние две недели говорилось, что они накапливают до 200 тысяч. Это очень существенно», – предупреждает Романенко.
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