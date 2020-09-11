«Русские нам не братья, Россия – это война» – белорусская оппозиционерка

11.09.2020, Киев, Игорь Петров

Европа не готова поддержать минских майданщиков, поскольку опасается российского президента Владимира Путина, который стоит за белорусским лидером Александром Лукашенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила сопредседатель «Движения солидарности «Разам» Елена Талстая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим что угрозы не существует и русский народ нам братский, мы просто вводим в обман белорусов. Это очень опасно. Мы просто можем исключить политическую составляющую из той борьбы, которую сейчас ведет белорусский народ.

Путин уже сейчас поддержал Лукашенко. Вот те лозунги, что он не вмешивается – неправда. Он поддерживает. Без поддержки Путина Лукашенко не сидел бы 26 лет. Без сегодняшней поддержки Путина Европа бы не боялась поддержать белорусское сопротивление. Сейчас Европа оглядывается на Путина.

Для стран Балто-Черноморского сообщества важно, чтобы все они выступали вместе и поддерживали лозунг «Россия – это война». Этот лозунг выносили на улицы еще 20 лет назад. Это – позиция белорусской оппозиции. И это – позиция белорусского народа. Я как мать у которой есть сын совсем не хочу чтобы Белоруссия была втянута в российские войны как на Донбассе», – сказала оппозиционерка.