«Русские нам не верят, им нужны реальные дела» – Макгрегор

Вадим Москаленко.  
04.03.2025 18:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Многократно обманутая Россия не верит обещаниям западных «партнёров» – и ждёт от них только реальных действий по деэскалации.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многократно обманутая Россия не верит обещаниям западных «партнёров» – и ждёт от них только...

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«Если мы [США] не прекратим военную помощь Украине прямо сейчас, то русские не воспримут это всерьез. Русские привыкли к тому, что им много чего обещают, но ничего не делают. Русские хотят действий.

Когда вы слушаете Лаврова, Путина и других – они хотят видеть доказательства действий.

Первое – это немедленное прекращение военной помощи. Второе – американцы уходят. Мы уходим. Для нас больше нет смысла иметь дело с украинским государством, которое является воплощением коррупции и некомпетентности», – сказал полковник.

«Но европейцы, похоже, говорят: «Эй, мы никуда не денемся, пока у нас не будет этой поддержки». Но Рубио сказал, что гарантии безопасности зависят [условий] от мира», – добавил Макгрегор.

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