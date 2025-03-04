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Многократно обманутая Россия не верит обещаниям западных «партнёров» – и ждёт от них только реальных действий по деэскалации.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы [США] не прекратим военную помощь Украине прямо сейчас, то русские не воспримут это всерьез. Русские привыкли к тому, что им много чего обещают, но ничего не делают. Русские хотят действий. Когда вы слушаете Лаврова, Путина и других – они хотят видеть доказательства действий. Первое – это немедленное прекращение военной помощи. Второе – американцы уходят. Мы уходим. Для нас больше нет смысла иметь дело с украинским государством, которое является воплощением коррупции и некомпетентности», – сказал полковник.