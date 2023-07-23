«Русские наработали очень опасную тактику, такого уровня раньше не было» – в Киеве оценили удары ВКС РФ

Вадим Москаленко.  
23.07.2023 23:07
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Военно-космические силы России разработали и начали применять новую тактику нанесения ракетных ударов, позволяющую в значительно мере обходить украинские средства ПВО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Военно-космические силы России разработали и начали применять новую тактику нанесения ракетных ударов, позволяющую в...

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«Приходится признать, что русские наработали очень опасную комбинацию, когда все [ракеты] идут одновременно – дозвуковые и сверхзвуковые. Они это делают на удивление синхронизировано. Такого уровня синхронизации у них раньше не было», – сказал Киричевский.

Он пожаловался, что из-за этого многие российские ракеты сбить не получается, и они поражают намеченные цели.

«Это самая большая проблема – русские только отрабатывают машину по уничтожению нашей инфраструктуры. И они это оттачивают для новых ударов по нашей энергетике», – добавил эксперт.

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