«Русские нас обувают по полной!» – Дроздов признал полный провал Украины

20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина полностью провалилась в информационной войне с РФ – русские сильнее, умнее и креативнее в разы.

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подхватывая тему виртуозности российской информационной войны, должен отметить, что я даже жалею, что нет такой же грамотной, очень сильной информационной политики, в том числе гибридной, с элементами стёба, высмеивания, иронизировании (это очень сильные инструменты унижения противника), очень жалею, что Украина в этом проигрывает абсолютно.

Потому что даже на своём очень скромном примере или на примере нашего канала я постоянно себе задаю вопрос: а кто наш союзник в наших попытках очень скромными медийными силами, а они более чем скромные – от бюджетов до возможности донести свою мысль в условиях полной олигархизации СМИ», – сокрушался русофоб.

«Нас обувают по полной программе информационно-гибридно, нужно признать, что делают это грамотно. А мы в своих попытках сделать какие-либо зеркальные сильные контрмеры мало того, что напарываемся на атаки «из-за поребрика», это понятно, так ещё внутри нашей страны есть целая рать этих прислужников, московских шестёрок, которые и жалобами вас будут закидывать, и будут ставить подножки, если вы что-то зеркально будете отгавкиваться», – признал Дроздов.