«Русские нас пеленгуют и накрывают» – депутат Рады предлагает отказаться от мобильных телефонов

Вадим Москаленко .  
09.10.2023 22:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские солдаты должны перестать пользоваться мобильными телефонами, потому что современная российская техника запросто это пеленгует, и в места скопления личного состава сразу прилетает что-нибудь смертоносное.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские солдаты должны перестать пользоваться мобильными телефонами, потому что современная российская техника запросто это...

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«Как началась война, противник широко стал использовать массированные удары по скоплениям военнослужащих. Потому что там, где есть скопления, как они это просчитывают – у них есть «Орланы» и станции, которые могут пеленговать мобильные телефоны, которые работают от обычных вышек.

Противник имеет возможность это фиксировать. А потом, когда они видят скопление телефонов, они наносят ракетно-бомбовые удары», – сказал Костенко.

Он подчеркнул, что украинским солдатам не стоит пользоваться телефонами и Wi-fi, потому что это даёт российской армии преимущества.

«Противник, иногда даже не имея возможности на переднем крае вести полноценную разведку, использует технические средства и бьёт вслепую по скоплению телефонов», – добавил депутат.

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