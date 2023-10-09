«Русские нас пеленгуют и накрывают» – депутат Рады предлагает отказаться от мобильных телефонов
Украинские солдаты должны перестать пользоваться мобильными телефонами, потому что современная российская техника запросто это пеленгует, и в места скопления личного состава сразу прилетает что-нибудь смертоносное.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как началась война, противник широко стал использовать массированные удары по скоплениям военнослужащих. Потому что там, где есть скопления, как они это просчитывают – у них есть «Орланы» и станции, которые могут пеленговать мобильные телефоны, которые работают от обычных вышек.
Противник имеет возможность это фиксировать. А потом, когда они видят скопление телефонов, они наносят ракетно-бомбовые удары», – сказал Костенко.
Он подчеркнул, что украинским солдатам не стоит пользоваться телефонами и Wi-fi, потому что это даёт российской армии преимущества.
«Противник, иногда даже не имея возможности на переднем крае вести полноценную разведку, использует технические средства и бьёт вслепую по скоплению телефонов», – добавил депутат.
Спасибо!
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