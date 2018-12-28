«Русские наши друзья» – жители Гюмри не оправдали надежд украинских провокаторов

28.12.2018, Москва, Александр Ростовцев

2 декабря во втором по величине городе Армении Гюмри, где расположена 102-я российская военная база, произошло ЧП. На рассвете, в квартале Слободка, неизвестный напал на местную жительницу 1961 г.р., жестоко избил, изуродовав до неузнаваемости. Жертва нападения скончалась по дороге в больницу, но впоследствии была опознана, как Джульетта Гукасян.

В связи с произошедшим Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по п. 14, ч. 2, статьи 112 УК.

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Однако, ещё до начала следственных мероприятий, в армянских СМИ стали возникать заметки, обвинявшие в нападении на Гукасян военнослужащего российской военной базы. В прессе подозреваемый проходит под инициалами А.Р.

Военнослужащий был допрошен армянскими правоохранителями, по распоряжению суда общей юрисдикции Ширакской области под председательством судьи Ваге Микасяна, в присутствии представителя РФ, после чего передан российской стороне. Для защиты ему назначен адвокат Нарине Рштуни.

В настоящее время подозреваемый находится на территории 102-й базы в ожидании результатов следственных мероприятий. Реагируя на действия армянских властей, посольство России в Армении категорически отвергло причастность россиянина к убийству Гукасян.

10 декабря армянские эксперты объявили, что собранных ими доказательств якобы хватает на то, чтобы изобличить А.Р. в совершении преступления. 17 декабря армянская пресса начала теребить и.о. министра юстиции Армении Артака Зейналяна с целью выведать побольше подробностей о ходе следствия. Зейналян разочаровал журналистов, заявив, что не владеет информацией, переадресовав их вопросы прокуратуре республики. Время идёт, но и в прокуратуре Армении пока что не знают, что ответить волнующимся журналистам.

Как известно, природа и информационное пространство не терпит пустоты. Поэтому в прессе стали плодиться собственные версии произошедшего, сводящиеся к трагическому инциденту трёхлетней давности, когда сбежавший с российской базы в Гюмри военнослужащий Пермяков убил семью Аветисянов. Журналисты, как всегда, всё знают наперёд.

19 декабря, посещая Дилижан, с разъяснениями выступил свежеиспеченный премьер Армении Никол Пашинян.

Пашинян заявил представителям прессы, что убийство Аветисянов и убийство Гукасян различаются между собой. В первом случае убийцу задержали местные правоохранители по горячим следам, а в деле Гукасян пока что есть только подозреваемый.

Правда, модальность речей Пашиняна была такова, будто и ему тоже «всё ясно», после чего журналисты принялись допрашивать премьера, почему подозреваемый находится на военной базе, а не ждёт результатов следствия в армянском изоляторе.

Ответ Пашиняна был ожидаемо безграмотным. Вместо того, чтобы просветить журналистов, что между Арменией и Россией есть договорённость, согласно которой пойманные преступники должны передаваться стране, гражданами которой они являются, премьер пустился произносить нудные речи, будто подозреваемый в момент возбуждения уголовного дела находился на базе, а вот если бы его прихватила национальная полиция, то это был бы совсем другой коленкор…

В общем, Пашинян пустоту не заполнил и любопытство журналистов не утолил. И тогда в дело вступили гиперактивные граждане. 25 декабря, группа из 20 «гражданских активистов» устроила шум у посольства России в Ереване, требуя немедленно убрать из Гюмри военную базу.

Приблизиться к стенам посольства «активистам» не позволила полиция. Двум делегатам, однако, было позволено бросить в почтовый ящик письмо, адресованное российскому послу в Армении Сергею Копиркину.

Письмо носило обвинительно-оскорбительный характер и кроме общих фраз ничего путного не содержало. Шум получился совсем уж комнатный, а скандала так и вовсе не получилось.

Сразу после того, как протестующие очистили территорию перед посольством, на их место пришла новая группа людей с плакатами «Нет антироссийским провокациям!» и «Навеки с Россией!»

События вокруг 102-й российской военной базы в Гюмри вызвали нездоровый интерес у наших шумерских небратьев. Не располагая сколько-нибудь достоверной информацией, «гиены ротационных машин» с «Громадського ТВ» принялись натягивать сову на столб, нагнетать ужасы и плодить аналогии.

В частности, они припомнили июльское происшествие неподалёку от Гюмри, связанное с действиями российских военных, выдвинувшихся на плановые учения.

Стрельбы вызвали лёгкий переполох среди местных жителей, но когда люди разобрались, что к чему, всё улеглось. Не улеглись только ереванские майдауны со своим уличным премьером.

Учения российских военных так разозлили Пашиняна, что он поспешил назвать их «провокацией» и даже потребовал наказать виновных.

Как выяснилось, причиной злобствования Пашиняна были не учения сами по себе, а то, что по мнению майдан-премьера, российские военные выразили ему своё неуважение, не спросившись высочайшего дозволения выйти в поле с оружием и техникой. По соглашению, российским военным не нужно никакого разрешения для выхода на учения. Процедура носит уведомительный характер.

Есть такой термин: «синдром вахтёра». Он же «директор шлагбаума» или «контролёр калитки». Это когда человечку ничтожному и мелочному достаётся в лапки толика власти, которую он использует для самоутверждения, выдумывая собственные правила и распорядки. «Я здесь не абы кто, а директор!» К сожалению, улица назначила в премьеры Армении образцового «директора шлагбаума».

Специально, чтобы накопать грязи против российских военных, в Гюмри выдвинулась съёмочная группа украинского «Громадське ТВ». Их корреспондент встретился с представителем городской власти, из сторонников Пашиняна, а также с местными жителями. Представитель власти прямо заявил укрожуру, что российские военные не вмешивались в процесс «революции любви», не представляют угрозы для местных жителей, а их присутствие в Армении просто необходимо.

Местные жители, обитающие в окрестностях военной базы, либо отказывались общаться с укрожуром (каковой отказ укрожур немудряще объявил «страхом наказания»), либо говорили не то, что хотел услышать искатель грязи.

Жители благодарили российских военных уже просто за их присутствие, за поддержку рублём местной торговли, за взаимные хорошие отношения, предоставленные военной базой рабочие места для местных и называли русских военных друзьями.

В общем, эффект получился совсем не тот, на который рассчитывали «хробаки».

Хочется надеяться, что следствие добросовестно разберётся в деталях преступления и найдёт настоящего преступника, а не просто удобную фигуру для битья и политических интриг.

Джульетте Гукасян – земля пухом. Её родным и близким – искренние соболезнования. Убийце, кем бы он ни был, – заслуженного и неотвратимого наказания.

PS. 27 декабря в Москву с очередным визитом понаехал Пашинян.

Судя по его переговорам с Путиным, тема ЧП в Гюмри на повестке дня вообще не стояла. Пашиняна больше всего волновали: 1) возможное резкое подорожание цен на природный газ; 2) так и не решённый вопрос с избранием генсека ОДКБ; 3) предстоящее председательство Армении в ЕАЭС в 2019 году.

Наблюдатели при этом отмечали, что переговоры развиваются в позитивном русле, при этом многие высказывали опасения, чтобы избранный новым парламентом Воваевич не принялся буровить.

Путин, в свою очередь, поздравил Пашиняна с легалайзом. Отмечается также, что Николеньку потихоньку вводят в разум на подобных встречах. Чтобы мужик помнил, что он босс только в среде ереванских хипстеров, а для Москвы и её ближайших союзников – едва полупоц, и облизывать его особо не за что.

В настоящий момент резких политических разворотов от Пашиняна не ожидается. А дальше видно будет.