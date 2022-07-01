Русские наступают, ВСУ бегут, власти Харькова начинают переобуваться

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Новости Украины

В русских городах Юго-Востока Украины новости с фронта воспринимаются даже острее, чем на «материке». В Харькове с утра тихо, и это тревожит: неужели наши снова отходят от города? А тут ещё россияне оставили Змеиный, и укропаблики буквально захлебнулись от восторга…

Но в городе происходят удивительные события. Флюгер мэрии под напором «северного ветра» внезапно заскрипел и развернулся в противоположную сторону.

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Некто Галина Коц, эталонно свидомый депутат городского совета, потребовала удалить со здания городского совета герб с изображением серпа и молота. И – о чудо! – её предложение отклонили.

«Поскольку на данный момент здание Харьковского городского совета находится на государственном учете как объект культурного наследия, осуществление демонтажа обозначенной в Вашем обращении атрибутики не отвечает нормам ч. 3 ст. 4 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики», — отписался юридический департамент (а с ним тягаться не каждому под силу).

Дальше – больше. Мэр города Терехов сделал неожиданное заявление: улице Пушкинской в Харькове быть.

«В чем виноват Пушкин, что родился Путин? Тем более Пушкин – всемирно известный поэт, так же как и Лермонтов. Есть и другие выдающиеся поэты, писатели, художники. Не надо всех под одну расческу… Мы учились на замечательных поэмах Пушкина и Лермонтова. И Пушкинская останется Пушкинской. У нас есть улица Пушкинская, у нас есть станция метро имени Пушкина. Это пусть остается», – отменил «культуру отмены» городской голова.

Не только внезапное прозрение городской власти, но и новостная лента вселяет долю оптимизма даже во «всепропальщиков».

В Харьковской области войска РФ медленно, но продвигаются вперёд, возвращая оставленные в мае позиции. По сообщениям многих источников, заняли Цуповку и Дементьевку (15 км к северу от Харькова), идут бои за села Уды, Прудянка, Большие Проходы и Русская Лозовая на северо-западе области.

А на правом берегу Северского Донца, ниже по течению реки от Балаклеи, возле села Залиман союзные войска заняли многообещающий плацдарм.

ВСУ попытались отрезать переправившиеся через Донец соединения от основных сил. С целью контратаковать с тыла они попытались навести понтонную переправу в районе Залимана. Однако все попытки были сорваны расчетами российских «Акаций» и операторами БПЛА. Переправа была разбита, ВСУ понесли большие потери.

Ракетный удар по школе N78, расположенной в Слободском районе Харькова, тоже вполне можно отнести к успехам в денацификации. По словам местных жителей, они прекрасно знали, что в учебном заведении ВСУ устроили казарму, и неоднократно просили боевиков покинуть школу.

Собственно, на фотографиях с места происшествия, появившихся на сайте Нацполиции, можно найти доказательства того, что в здании квартировали военные. Тут и ящики с боеприпасами, и коробки с продовольствием, и люди в форме в кадре. Местные также рассказывают, что после попадания и взрыва в якобы пустую школу примчались десятки скорых.

Ящики с боеприпасами в школе.

Потрепанные остатки «Кракена» оставили позиции и вернулись в Харьков из населенного пункта «Перемога» в районе Старого Салтова, а также бежали из поселка Питомник, где 29 июня был успешно поражен пункт командования нацистского подразделения.

По сообщению Минобороны РФ, было уничтожено до ста боевиков батальона.

В ночь на 29 июня свою порцию внимания от ВС РФ получили нацисты из тербатов Харьков-1 и Харьков-2, были уничтожены их командные пункты.

Следующая ночь тоже оказалась неудачной для харьковских националистов.

«В Харькове уничтожены два пункта дислокации 113 бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава», – сообщает МО РФ.

Тем временем на освобожденных территориях области жизнь постепенно налаживается. Прошли выпускные, вчерашние школьники получили аттестаты российского образца. В Купянске открылась детская музыкальная школа, все желающие будут учиться в ней бесплатно.

Чтобы избавиться от символа нацистской власти, общественный совет пгт Шевченково постановил демонтировать памятный знак участникам АТО – палачам Донбасса. На этом месте планируют установить памятник Скорбящей Матери.

В Изюме и Купянске 30 июня побывал Сергей Кириенко. Он провёл встречу с представителями военно-гражданской администрации. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе соцвыплаты, вопросы здравоохранения, аспекты социальной политики.

Конечно, киевский режим всеми силами сопротивляется воссозданию русской Харьковщины.

Как сообщил в интервью Игорь Телятников, только что назначенный и.о. главы ВГА Харьковского района, ВСУ, в частности, продолжают обстрелы Казачьей Лопани. Только за последние сутки в поселок было 16 «прилетов».

И все-таки нацисты бегут, ВСУ отступают, а чуткий флюгер Харьковской мэрии уже повернулся по ветру.