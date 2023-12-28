«Русские научились воевать»: беглый иноагент стращает Украину тяжелым годом

Вадим Москаленко.  
28.12.2023 08:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запад поступает крайне недальновидно, пытаясь измотать Россию в изнурительной войне на Украине. На самом деле этим только укрепляют русских.

Об этом в эфире украинского канала «Сейчас» заявил бежавший из России иноагент, ставший лондонским бизнесменом, Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад поступает крайне недальновидно, пытаясь измотать Россию в изнурительной войне на Украине. На самом...

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«Российские войска достаточно активно я бы не сказал теснят, но в некоторых местах теснят, но очень активно пытаются наступать.

Мне кажется, это такой способ, когда ты с одной стороны изматываешь противника, с другой стороны всё время говоришь, что готов к переговорам, наверное, в какой-то момент Запад может прошантажировать и заставить Украину выполнить какие-то переговорные действия», – выразил опасения Чичваркин.

Он посетовал на мизерную военную помощь Украине и непонимание Западом России.

«Как будто капельница, и по капельки дают, чтобы не было какого-то большого перевеса на фронте. Западу кажется, что он так Путина изматывает, а на самом деле он укрепляет. Потому что империя чувствует себя лучше в мобилизированном состоянии, и империя мобилизируется.

Военные, с кем я разговариваю, достаточно опытные, уже очень взрослые люди, все признают, что россияне за эти почти два года научились воевать. Что та толпа, которая была в начале, непонимающая, и нынешняя армия – это всё-таки две большие разницы, все научились воевать. Поэтому год тяжёлый впереди. Для всех», – предрёк иноагент.

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