Вооружать Украину нужно постоянно, поскольку на примере «Хаймарсов» можно увидеть, что противник тоже не стоит на месте и находит решения против тех или иных новых вооружений.

Об этом на митинге под Белым домом за предоставление Украине ленд-лиза заявил бывший советник президента России Андрей Илларионов, бежавший в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, воюют люди, но воюют люди, вооружённые оружием. Без оружия, без современного оружия, без дальнобойного оружия, без оружия, которое способно поражать противника и защищать и свои войска, и своё гражданское население так невозможно. Сколько разговоров было в прошлом году о «Хаймарсах», какие замечательные машины, как здорово они делают, как они поражают то и сё, всё это было здорово, всё это было замечательно. Что, агрессор наслаждался этим, просто ничего не делал? Нет. Он придумал способ, как с помощью электромагнитных волн отклонять снаряды «Хаймарсов», направляемые по тем или иным целям. В результате мы видим, что последние месяцы про успехи «Хаймарсов» никто не сообщает. Их что не стало? Нет, они есть. Они не стреляют? Стреляют, их используют, а результатов нет. Агрессор тоже использует все ресурсы, он тоже неглупый, и он тоже понимает, что это такое, и он это использует», – переживал нацпредатель.

«Соответственно, война – это всегда гонка. Это гонка всего, это гонка интеллектов, это гонка воль, это гонка ресурсов, экономических ресурсов, финансовых ресурсов, военных ресурсов, это постоянная гонка, она не останавливается ни на секунду. Она остановится – и то на время только в день победы либо для одной стороны, либо для другой», – вещал Илларионов.