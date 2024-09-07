Русские не били по Львову. Это не может продолжаться вечно, – бельгийский профессор

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Последние ракетные удары по Львову свидетельствуют о том, что русские вполне могут уничтожить Украину не только экономически, но и политически.

Об этом на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано заявил независимый бельгийский политический аналитик, профессор Гилберт Доктороу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу, как они усиливают бомбардировки Львовщины, которые начались всерьёз всего несколько дней назад и наносят существенный урон. Львов – центр украинского националистического движения. Они могут нанести серьёзный ущерб тому, что осталось от украинской экономики. Львов – это гражданский идеологический центр, это не ново, это началось ещё в конце XIX века, Львов был частью Австро-Венгерской империи, которая была недружественно настроена по отношению к России. Австрийцы поощряли использование украинского языка в печати и в школах как способ ослабить контроль России над восточными украинскими землями. Таким образом, националистический, антироссийский дух Западной Украины зародился ещё в XIX веке, когда он был официально поддержан правящей Австро-Венгерской империей. С тех пор ничего не изменилось», – сказал профессор.

«Львов практически не пострадал от российских атак, но последние нападения указывают на то, что это не может продолжаться вечно. И если русские захотят уничтожить экономику, политическую систему и политическую жизнь Украины, они уничтожат Львов», – добавил Доктороу.