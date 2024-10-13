Артподготовка перед прошлогодним контрнаступлением ВСУ производила впечатление того, что впереди будет лишь выжженная земля до самого Токмака, однако русские отлично подготовились и выдержали удар.

Об этом на канале «Первый западный» заявил потерявший ногу в «контрнаступе» лета 2023 года командир миномётного расчёта ВСУ Виктор Андрианов с позывным «Кактус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я увидел ночью подготовку к контрнаступлению, я думал, что мы просто уже доходим до Токмака без каких-либо преград. Я не верил, что там может выжить хоть что-то, там должно было всё погибнуть. То есть, это был такой шквал, град огня, артиллерия просто не замолкала часа три. Шла авиация, ракеты, всё летит, ты думаешь – вот это мощь! Но оказалось, что они «файно» подготовились. … Проблема была в отсутствии поддержки с воздуха. Русские летают, нам не хватало средств ПВО. …Мы шли вперёд, да, тяжело, трудно, долго, километр можно было проходить и две недели. Они встали и просто не уходят. Как объяснить, у них лес, посадочка на возвышении, это потом мы уже увидели, там буквой «Л» две канавы, и в них ездит танк и стреляет просто по перекрёсткам. Его не видно ниоткуда, он ниже уровня земли. Ездит Т-90 со всеми наворотами, лазерными наводками, с этими их управляемыми снарядами, и всё. Они всё что угодно – только не дураки», – вспоминал Андрианов.

«Это не «чмони», это далеко никакие не «чмони», не «Ваньки» или как оно там ещё, «пигодоги». Это страшная орда, это большая сила. Но они горят, умирают, и их нужно уничтожить», – добавил недобитый бандеровец.