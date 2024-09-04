Украинские военные не могут позволить себе собираться в группы более трёх человек или перемещаться на современной бронетехнике, потому что сразу становятся мишенями и уничтожаются.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большая группа – это братская могила. Это всегда, это еще я психовал, когда у нас группа погибла, пацаны просто собрались 12 человек, выпить кофе, покурить. По итогам – половина раненых, половина двухсотых. Нельзя собираться. Это знаем и мы, и противники. Один человек – это не мишень. Два – плохая мишень. Три – уже напряглись. У вас собралось восемь – всё, по вам будут работать из всего. Почему мы носимся на джипах, на раздолбанных пикапах, а не на бронетранспортерах, которые, в принципе, у нас есть? Потому что, опять-таки, на джипе я в Часов Яр проскочу и обратно, а на том же «Сенаторе»… это жирная мишень. По мне будут работать так, что, скорее всего, я не проскочу», – сказал Сазонов.

«Поэтому [и русские] работают они небольшими группами, и по Часику, и по Торецку, и по Покровску. Потому что большая собравшаяся группа, она не будет наступать, она только соберется. Соберется в кучу, и на этом вся куча и закончится. Покровск для них остается преимуществом», – добавил укро-боевик.