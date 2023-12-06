Русские не пойдут на уступки. Им нужны Левобережье и выход к морю – киевский политолог

Россия не пойдет на уступки Украине, пока не установит физический контроль над ее черноморским побережьем и левым берегом Днепра.

Об этом в эфире интернет-блога Politeka заявил политолог Михаил Чаплыга, эмигрировавший с Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Чаплыги, за скобки будет вынесена и тема Крыма.

«Если по итогу всего Крым останется за скобками и будет обсуждаться нейтральный статус, то я первым задам вопрос, зачем? А знаешь, сколько будет таких желающих задать вопрос зачем? Много, очевидно… Что хотят русские? Я убежден в том, что их не интересует НАТО, не НАТО – это все фигня. Их интересует следующее: от точки схождения трех границ вниз их интересует зона безопасности. Там не должно быть вооружений, которые могли бы угрожать России. Будет это Украина, будет это великая Украина, будет это имперская Украина, будет это какая угодно – их это не интересует. Их интересует от стыка трех границ вниз по левому берегу, чтобы не было вооружений. Плюс, их интересует пояс безопасности, выжженная земля, то есть, дистанция, которую они сейчас обеспечивают, плюс, их интересует контроль за морем. Я убежден, что их интересует не столько торговая составляющая, сколько невозможность поставок военных по морю… Если кто-то думает, что русские пойдут любым другим путем, кроме этого достижения этой цели, то это была бы иллюзия», – сказал эксперт.

«Если кто-то думает, что русских вполне может устроить смена политического режима на более дружественный России – это глупость. Потому что это не константа, это переменная. А завтра придет какой-то ультра-против-русских режим. И что, опять все заново? Нет. То есть в политической плоскости русских мало что может тут интересовать. Никто не верит бумагам, словам и подписям, никаким… Они хотя заново подписать допсоглашение, где не будет вооружений, угрожающих России по левому берегу от стыка трех границ вниз, они хотят отстегнуть Запад и контролировать воду по морю для того, чтобы гарантировать, что военных поставок не будет. Если кто-то думает, что русские пойдут на меньшие условия, то это иллюзия. Какие-то там изменения в Конституцию, формы правления – это все в пользу бедных и ложь, только физический контроль, больше никак», – заявил Чаплыга.