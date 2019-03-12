Русские не позволят осуществиться ракетным фантазиям Порошенко – экс-соратник Ющенко

12.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Угрозы действующего президента Украины Петра Порошенко относительно налаживания производства ракет, способных поразить глубокий тыл России, – это лишь предвыборный приём для отвлечения избирателей от коррупционных скандалов.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент предвыборной речи Порошенко.

«Нашим конструкторским бюро, нашей промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полёта ракет, а значит на повестке дня вопрос о создании высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу противника», – заявил украинский президент.

Червоненко прокомментировал угрозы Порошенко в адрес России.

«Заявления о ракетах повышенной дальности в этой президентской риторике – это угроза России. Вы, если серьёзно, понимаете из-за чего война? Путин примет всё, он не примет ПРО и натовских ракет, особенно после снятия Договора о РСМД, на территории Украины. Ходят плохие слухи, последние все речи президента сводятся к тому, что мы разместим, возможно, и натовские базы, и ракеты, и в насцсовет оборонпрома.

Есть объективная реальность: … русские никогда не позволят, как бы ни называлось имя президента, чтобы у их границ на протяжении двух тысяч километров стояли наши ракеты или западные под видом наших и создавали угрозу. Это противоречит концепции обороны страны, это понимают все мало-мальски грамотные люди», – заявил экс-министр.

«Зачем создавать этот накал, чтоб отвлечь от воровства? Ответ налицо в том ужасе, который происходит в морали нашей власти, особенно накануне выборов», – добавил Евгений Червоненко.