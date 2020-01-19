19.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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«Русские не придут»: Украинцам пора начинать действовать, или захлебнуться в дерьме

Пока украинцы будут проявлять пассивность в ответ на нацистский террор, не стоит надеяться, что официальная Москва будет стремиться решить проблемы населения бывшей советской республики.

Об этом в эфире телеканала «News–Front» заявил бывший киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вас превратили в скот. Вы – скот, который позагоняли в стойла, и делают с ним всё, что хотят, в самой циничной форме. И если вы будете позволять это, то и дальше будут вас иметь в самой циничной и жесткой форме.

То есть, если вы не начнёте хотя-бы протестовать, не сопротивление какое-то, а просто выйти и сказать, что вы не согласны, не довольны. Ваши же начальники говорят, что у вас демократия, что у вас супер-пупер гражданское общество. Так почему вы сидите, втянув языки в жопы?

Вы думаете, русские придут и всё сделают? Не сделают, это сугубо ваши проблемы. Если вы будете сидеть в этом дерьме, втянув языки в задницы, то вы так и будете дальше сидеть», – отметил он.

Также, по мнению Андрея Ваджры, украинцы сами выбрали такую судьбу, и очень скоро пожнут её плоды.

«Я считаю, что каждый выбирает сам свою судьбу, вот и всё. Наверное, для тех, кто остался в том же Киеве, мы с вами плохие, потому что «мы их не понимаем, мы сбежали».

Вот они – да, сидят по пояс в дерьмище, и гордятся этим. Ну и сидите дальше, только сидите тихо. Потому что оно подбирается под самое «не могу», скоро начнётся заглатывание всего этого. Поэтому сидите, не трепыхайтесь. Ждите, и, судя по последним событиям, вы скоро дождётесь очень интересных вещей», – резюмировал эксперт.

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