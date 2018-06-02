02.06.2018, Москва, Елена Острякова

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«Русские не сдаются!» – в Риге прошел марш против закрытия русских школ

Порядка 5 тысяч человек прошли сегодня по улицам Риги маршем в защиту русских школ. Люди протестовали против решения латвийских властей запретить в стране образование на русском языке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участники скандировали: «Руки прочь от русских школ» и «Наши дети – наше право». Они несли в руках лозунги на русском, латышском и английском языках: «Учебный год закончился – борьба продолжается», «Русские не сдаются», «Латвия – наш общий дом. Хотим учиться на родном».

Поддержать русских Латвии прибыла представительница партии «Европейский свободный альянс». Она пообещала направить обращение в Европарламент и в кабинет министров Латвии.

Не смог выступить на митинге известный рижский правозащитник Владимир Линдерман. Против него латвийской полицией безопасности возбуждено уголовное дело за выступление на вселатвийском родительском собрании. Только недавно Линдерман был отпущен из-под стражи, и власти запретили ему публичную деятельность.

Марш русских завершился у зданий латвийского правительства. Участники скандировали: «Националистов – на помойку!».

«Надо брать власть: на улицах городов и в парламенте – на выборах, которые пройдут в этом году», – обратился к собравшимся депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.