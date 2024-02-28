«Русские не выдыхаются. В ход пошло новое оружие» – украинский военный эксперт

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Россия развивает свое наступление, угрожая прорывом сразу на нескольких участках фронта.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Снегирева, нет никаких признаков того, что российская армия устала и выдыхается.

«Мы зафиксировали новейшую технику, которой нет на других участках фронта. Это ТОС «Тосочка». До этого тяжелые огнеметные системы были ТОС 1А «Солнцепек». И САУ «Малка», 203-й калибр. Это современная техника. И они сейчас превращают в пыль Белогоровку, промзону. И есть определенные успехи, и мы почему-то об этом молчим. Второй удар, направление – это на Терны с возможностью выхода на Лиман. То есть, смотрите, уже две колонны идут. Купянское направление – один удар со стороны Табаевки и Крахмального на Оскольское водохранилище идет, а второй удар идет на Купянск, но с заходом на фланг», – сказал эксперт.

«Они не пойдут на Харьковскую область. Им сейчас за зимне-весенний период необходимо взять всю Донецкую область, поэтому из Купянска они будут заворачивать на Изюм с целью нависать над украинской группировкой, сосредоточенной в Краматорске и Славянске. Это третье уже направление. Тяжелое направление на Марьинском фронте, они взяли уже Победу. Мы можем долго говорить, что держим у населенного пункта Победа позиции – нет, Победу они таки взяли. И создается угроза уже флангового удара по Угледарскому соединению ВСУ. Четвертое направление – Бахмутское, тяжелая ситуация в районе Часов Яра… Удар направления – это Константиновка и, соответственно, Славянск, Краматорск опять. Так кто выдыхается?», – задает риторический вопрос Снегирев.