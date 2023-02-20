«Русские не знают своей истории. Познакомятся на трибунале» – эстонский премьер
Страны западного блока должны создать отдельный трибунал для осуждения русского народа.
Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нельзя оставить безнаказанными преступления агрессии. Это управленческие и военные преступления. Потому что преступление агрессии – причина преступлений, которые совершают солдаты.
Поэтому необходим отдельный трибунал, чтобы не было иммунитета и безнаказанности для лидеров против преступлений агрессии. Это очень важно для постоянного мира», – сказала Каллас.
Она подчеркнула, что война не закончится, пока русские не будут осуждены Западом за многочисленные «исторические преступления».
«Нюрнбергский трибунал имел много позитивных сторон. Одна из них – народ Германии узнал о своих преступлениях.
История повторяется. Русские не знают своей истории, не знают, что их страна и народ сделал с другими странами. И мы будем видеть больше войн, не будет крепкого мира», – резюмировала Каллас.
Спасибо!
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