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Страны западного блока должны создать отдельный трибунал для осуждения русского народа.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя оставить безнаказанными преступления агрессии. Это управленческие и военные преступления. Потому что преступление агрессии – причина преступлений, которые совершают солдаты. Поэтому необходим отдельный трибунал, чтобы не было иммунитета и безнаказанности для лидеров против преступлений агрессии. Это очень важно для постоянного мира», – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что война не закончится, пока русские не будут осуждены Западом за многочисленные «исторические преступления».

«Нюрнбергский трибунал имел много позитивных сторон. Одна из них – народ Германии узнал о своих преступлениях. История повторяется. Русские не знают своей истории, не знают, что их страна и народ сделал с другими странами. И мы будем видеть больше войн, не будет крепкого мира», – резюмировала Каллас.