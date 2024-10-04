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Современные русские якобы отягощены наследием монголо-татарского ига.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Business Insider заявил Адам Эберхардт, заместитель директора Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета. У него поинтересовались, почему русские отличаются от белорусов и украинцев и «заботятся не об улучшении своей жизни, а о расширении своей территории».

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«Не все русские такие, но большинство отягощено наследием татаро-монгольского ига. Украинцы же являются потомками свободного крестьянства, бежавшего в степные земли. В их случае это даже не свобода, а анархия, совершенно противоречащая российскому тону», – считает Эберхардт.

Он уверяет, что «россияне сегодня, как и в советские времена, если и говорят то, что думают, то держат это при себе».

«Значительная часть русских также настроена хулигански, болея за свой народ. Они проглотили пилюлю империализма и всю риторику борьбы с гнилым Западом, где Украина представлена ​​как объект противостояния с русским миром. Более того, российское общество очень атомизировано. Русские несколько неспособны заботиться об общем благе и организовываться на местном уровне», – входя в русофобский раж, добавил эксперт.

В свою очередь издание заметило, что русские якобы завидуют полякам, потому что они часть Запада.

«В первую очередь нас воспринимают как предателей славянского народа. Сегодня, конечно, самые большие [предатели] украинцы, но они не знают, что делают, а мы знаем», – ответил поляк.

При этом он признает, что именно политика последних 30 лет, в частности «американского интервенционизма подтолкнула Россию к такого рода действиям».

По его словам, в России нет протестов против войны «из-за весьма специфического метода мобилизации».

«Они берут не студентов, а людей из низкого социального положения, которым платят огромные деньги. Поэтому он покупает жизни этих солдат. Это значит, что даже если они умрут, семьи получат миллионы рублей, а вместо пьющего и избивающего мужа будет крупная передача миллионов, которую жена, мать или дочь никогда в жизни не увидят. Это своего рода лестница социального продвижения, потому что эти люди думают, что война делает их полезными», – резюмировал русофоб.