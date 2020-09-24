Русские никогда не устанут воевать – отставной американский военный

24.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Российский менталитет таков, что населения страны никогда не устанет воевать.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил экс-представитель НАТО в РФ, выходец из Советского Союза Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Именно поэтому, считает отставной американский военный, в России есть выражения «Можем повторить» и «Бабы еще нарожают».

«Россия никогда не устает. В том-то и проблема, что у России исторически так сложенно, что они там не устают от войны. Допустим, во время Второй мировой войны все устали от немцев, они устали от войны фашистской Германии и все тогда организовались, и даже Америка уже тогда влезла в нее, и война закончилась. Но Россия, к сожалению огромному, в моем опыте, моем понимании истории, она никогда не устает. Поэтому там и есть это выражение «еще нарожают», «можем повторить», – заявил Табах.