Русские обойдут осаждённый Покровск и пойдут к Днепру и Запорожью – полковник ВСУ

Вадим Москаленко.  
11.11.2025 23:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2275
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Потеря Красноармейска будет стратегической катастрофой для ВСУ, потому что за ним украинским подразделениям негде закрепиться.

Об этом на канале «ProUA» заявила журналистка Ирина Сампан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Потеря Красноармейска будет стратегической катастрофой для ВСУ, потому что за ним украинским подразделениям негде...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я общалась с офицерами уровня комбригов, считают ли они потерю Покровска стратегической потерей. Они сказали, что всё-таки это будет стратегическая потеря. Потому что после захвата агломерации россияне смогут плюс-минус свободно преодолеть ещё 50 километров.

Касательно отступления – военные к этому не готовы. Потому что нужно улучшать ситуацию в Родинском и Красном лимане, чтобы расширить эту горловину.

Но и потом отступать будет некуда – дальше только голое поле. Там нет городов или высот, где можно было бы закрепиться. Вкопаться в поле невозможно из-за дронов», – рассуждала Сампан.

Полковник запаса Александр Кривоносов подчеркнул, что российская армия может обойти осаждённый Красноармейск.

«Покровск – это будет не последняя потеря. Очень хорошо поработал Генштаб России, будет ещё один удар, направленный на то, чтобы обойти Покровск, оставив его штурмовать другим частям, и очень быстро оказаться у Запорожья и Днепра. Это меня сейчас очень беспокоит», – подытожил Кривоносов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить