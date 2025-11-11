Русские обойдут осаждённый Покровск и пойдут к Днепру и Запорожью – полковник ВСУ

Потеря Красноармейска будет стратегической катастрофой для ВСУ, потому что за ним украинским подразделениям негде закрепиться.

Об этом на канале «ProUA» заявила журналистка Ирина Сампан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я общалась с офицерами уровня комбригов, считают ли они потерю Покровска стратегической потерей. Они сказали, что всё-таки это будет стратегическая потеря. Потому что после захвата агломерации россияне смогут плюс-минус свободно преодолеть ещё 50 километров.

Касательно отступления – военные к этому не готовы. Потому что нужно улучшать ситуацию в Родинском и Красном лимане, чтобы расширить эту горловину.

Но и потом отступать будет некуда – дальше только голое поле. Там нет городов или высот, где можно было бы закрепиться. Вкопаться в поле невозможно из-за дронов», – рассуждала Сампан.