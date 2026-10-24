«Русские обязательно вернутся». Зеленский требует от США и Европы согласиться на войну с Россией

Игорь Шкапа.  
24.10.2026 18:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2175
 
Дзен, НАТО, Политика, Украина


Россия обязательно вернутся за своими отторгнутыми украинскими сепаратистами землями – даже если сейчас будет заключено соглашение о заморозке по линии фронта. Поэтому Украина должна получить такие гарантии безопасности, которые будут надёжнее предусмотренных в НАТО

Об этом, выступая по видеосвязи в американском Гудзоновском институте, заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия обязательно вернутся за своими отторгнутыми украинскими сепаратистами землями – даже если сейчас будет...

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«Мы рассчитываем на гарантии безопасности, и, конечно же, мы хотим членства в НАТО. Но если нет, если это будет двусторонние гарантии безопасности между нами и американцами, можете ли вы нам сказать, Соединенные Штаты будут готовы, если Россия снова начнет агрессию против нас? Мы не пытаемся втянуть вас в какой-либо конфликт. Но если, например, американская сторона, официальные лица скажут, что мы предоставим вам гарантии безопасности, которые будут сильнее, чем у НАТО. Хорошо, звучит абсолютно отлично, очень важно для нас», – сказал Зеленский.

Он пугает, что Россия обязательно «снова вернется в Украину».

«Если они вернутся снова, на что будут готовы европейцы? Что сделают Соединенные Штаты Америки. И этот ответ — гарантия безопасности для нас», – требовал кокаинист.

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English version :: Читать на английском «Русские обязательно вернутся». Зеленский требует от США и Европы согласиться на войну с Россией

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