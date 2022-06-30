Русские оставили остров Змеиный после украинских ударов

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Новости Украины

Украинские вооруженные формирования нанесли массированные удары по острову Змеиный, после чего оттуда был эвакуирован российский гарнизон.

Об этом сообщает в блоге оперативного командования ВСУ «ЮГ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение ночи в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров. Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются», – отмечает украинская сторона.

Эту информацию подтвердил авторитетный военно-аналитический канал «Рыбарь».

«Судя по всему, ночью было принято решение оставить остров Змеиный, чтобы сберечь личный состав и технику. После переброски в Одесскую область французских САУ CAESAR и ТРК «Точка-У» плотность артиллерийского огня со стороны Одесской области кратно возросла. Два дня назад мы подробно расписали тактику ВСУ по истощению противовоздушной обороны ВС РФ на острове. Что ж, тактика действенная. Сегодня физически контролировать остров равносильно самоубийству. Следующий этап битвы за остров Змеиный — это уничтожение морского и воздушного десанта ВСУ на подступах в лучших традициях принципа «так не доставайся ты никому», – пишет «Рыбарь».

Военкор Герман Куликовский, ведущий телеграм-канал «Старше Эдды» отмечает, что бесконечные обстрелы и невозможность силами ЧФ подавить береговые батареи противника диктуют два решения.

«1. Оставить сам остров. 2. Сделать его функционирования в качестве базы ПВО и ПКР противника невозможным, то есть по сути уничтожать все, что Украина к нему направит и если ей сильно повезет, высадит на него», – резюмирует Куликовский.

Следует заметить, что Змеиный, как неоднократной указывалось, имеет стратегическое значение для контроля над значительной частью акватории Черного моря.

Также информацию о выводе гарнизона подтвердило Минобороны РФ.

«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории».

В свою очередь «Рыбарь» по этому поводу с горечью констатирует:

«Мы не будем давать какую-либо морально-этическую оценку заявлению Минобороны России по поводу вывода контингента ВС РФ с острова Змеиный. В иных случаях лучше молчать».