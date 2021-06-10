10.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, История, Россия, Украина, Харьков
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Русские освоили территорию Донбасса и Харькова задолго до появления слова «Украина» – историк

Новости УкраиныПрезидент РФ Владимир Путин, комментируя внесённый Владимиром Зеленским закон «о коренных народах», напомнил украинским...

Президент РФ Владимир Путин, комментируя внесённый Владимиром Зеленским закон «о коренных народах», напомнил украинским властям, что уже в 1654 году началось вхождение территории Запорожского войска в Российское государство, однако на землях нынешнего Востока Украины русские поселения появились ещё в XVI веке.

На это в эфире телеканала «Россия 1» обратил внимание историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Путин говорит, что в 1654 году началось вхождение этой территории в Российское государство – это он говорит о территории Запорожского казачества, того, что называлось Малороссией, Малой Россией – отчизной Малой России, Пилипа Орлика цитируя, и так далее. Но при этом земли, которые сейчас входят в состав Украины – это в том числе и древние русские, российские, города Московского царства.

То есть, например, Царёв-Борисов велел построить царь Борис Годунов в 1599 году, сейчас это село Оскол Харьковской области. Святогорский монастырь, который  сейчас Лавра на территории Донецкой области, к сожалению, ещё неподконтрольной ДНР, он там тоже в XVI веке появился, там были Московские сторожи, это была наша земля задолго до появления слова «Украина», – напомнил Корнилов.

«Я всегда, живя в Донбассе, дончанин в седьмом поколении, русский, у меня в роду все Корниловы, Филоновы, Лазаревы, Сухоруковы. Если перечислять, то кто и влез ко мне – то и тот татарин. Русские мои предки осваивали этот край, они пришли туда, когда там было голое поле, Дикое поле. И нам теперь говорят – нет, это не коренной народ! Так создавали эти города, посёлки русские, украинцы, немцы, евреи, татары, греки», – уточнил историк.

«Всё это наш общий край, и говорить, что Спиридон (экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, грек – ред.) там не коренной или Корнилов, или кто-то ещё, то это – грешить против здравого смысла, против истории и действительно подвергать дискриминации нас по этническому и языковому принципу», – подчеркнул Владимир Корнилов.


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