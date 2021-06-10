Русские освоили территорию Донбасса и Харькова задолго до появления слова «Украина» – историк

10.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин, комментируя внесённый Владимиром Зеленским закон «о коренных народах», напомнил украинским властям, что уже в 1654 году началось вхождение территории Запорожского войска в Российское государство, однако на землях нынешнего Востока Украины русские поселения появились ещё в XVI веке.

На это в эфире телеканала «Россия 1» обратил внимание историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Путин говорит, что в 1654 году началось вхождение этой территории в Российское государство – это он говорит о территории Запорожского казачества, того, что называлось Малороссией, Малой Россией – отчизной Малой России, Пилипа Орлика цитируя, и так далее. Но при этом земли, которые сейчас входят в состав Украины – это в том числе и древние русские, российские, города Московского царства. То есть, например, Царёв-Борисов велел построить царь Борис Годунов в 1599 году, сейчас это село Оскол Харьковской области. Святогорский монастырь, который сейчас Лавра на территории Донецкой области, к сожалению, ещё неподконтрольной ДНР, он там тоже в XVI веке появился, там были Московские сторожи, это была наша земля задолго до появления слова «Украина», – напомнил Корнилов. «Я всегда, живя в Донбассе, дончанин в седьмом поколении, русский, у меня в роду все Корниловы, Филоновы, Лазаревы, Сухоруковы. Если перечислять, то кто и влез ко мне – то и тот татарин. Русские мои предки осваивали этот край, они пришли туда, когда там было голое поле, Дикое поле. И нам теперь говорят – нет, это не коренной народ! Так создавали эти города, посёлки русские, украинцы, немцы, евреи, татары, греки», – уточнил историк.

«Всё это наш общий край, и говорить, что Спиридон (экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, грек – ред.) там не коренной или Корнилов, или кто-то ещё, то это – грешить против здравого смысла, против истории и действительно подвергать дискриминации нас по этническому и языковому принципу», – подчеркнул Владимир Корнилов.