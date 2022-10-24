«Русские откроют в Белоруссии второй фронт – и нам крышка» – украинский политолог

Новости Украины

Сейчас РФ и Украина находятся на разных фазах ведения войны, и если Киев не использует пик своего подъёма в ближайшие недели, находящаяся в восходящей стадии Россия нанесёт удар с самыми печальными последствиями для ВСУ.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы в разных фазах. У нас была фаза подъёма, сейчас – пик, который нам надо реализовать буквально за одну-две, максимум – три недели для того, чтобы использовать все резервы, которые были накоплены в предыдущие месяцы, для того, чтобы освободить эти территории. Но эта фаза уже, скорее, не восходящая, а на пике, плато. А Россия находится на фазе восходящей, потому что через три-четыре недели зайдут мобилизованные, новая техника пойдёт, потому что промышленность уже на военные рельсы переведена. Значит, они уже будут готовы к наступлению. Поэтому нужно учитывать, что мы сейчас с точки зрения военной готовности и боеготовности находимся на разных фазах», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что Украина сейчас имеет боевое преимущество, но не факт, что ВСУ смогут его удерживать три недели.

«Надо это учитывать, надо видеть, что за этим стоит. А там уже и Белоруссия накапливается постепенно – и техника, и группировка. Пока ещё маленькая, около 9 тысяч, но может и больше быть. И на южном фронте тоже. А если будут накоплены силы, и второй фронт с Белоруссии будет открыт? А все страны, у которых открывался второй фронт, проигрывали. Когда и с запада, и с востока… посмотрите историю Германии и Первой, и Второй мировой войны, сразу шли к поражению. Поэтому это тоже надо учитывать», – переживал Карасёв.