«Русские, переходите на сторону бандеровской Украины!»

23.01.2020, Киев, Игорь Петров

Многие россияне хотят получить украинское гражданство, потому что в России им не хватает свободы и защищенности, которые может предоставить режим в Киеве.

Об этом в эфире ток-шоу «Украинский формат» телеканала Newsone заявил депутат Верховной рады Украины (фракция «Слуга народа») Юрий Камельчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Много россиян чувствуют себя намного комфортнее в Украине. Я знаю много россиян, которые хотят получить украинский паспорт из-за того, что им дома некомфортно из-за того, что они не чувствуют не защищенности, ни свободы, такой простой, человеческой», – сказал он.

Однако присутствующий в студии экс-депутат Рады Евгений Балицкий заявил, что он как этнический русский чувствует себя некомфортно на Украине.

«Одна из идеологий в нашей стране – навязывать другой стороне свою философию, свой менталитет, свои правила жизни, историю, культуру, язык, веру. Это неправильно. Я как русский человек, живущий в Украине, рожденный здесь, всю жизнь проживший, и мои деды и прадеды здесь жили, я сегодня чувствую себя крайне некомфортно. И таких как я – миллионы, людей, которые приняли участие в независимости нашей страны, когда голосовали за отсоединение от СССР, верили в свою большую сильную страну. Мы тогда даже предположить не могли, что деды вдруг окажутся уже не героями. И героями окажутся те, кто стрелял в спину нашим дедам. И русский язык окажется под запретом, что будет закрытие русских школ, переименование улиц», – сказал Балицкий.