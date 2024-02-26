Русские перешли к новым принципам войны – полковник Стариков

Российская армия быстро адаптировалась к современным боевым действиям, и научилась продвигаться вперёд даже при условиях засилья дронов противника.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только противник закрепился, выкурить его оттуда уже очень тяжело. Противник быстро учится. Вы заметили, что «Русня бежит», «долбодятлы», и всё остальное, это уже ушло. Они поменяли действия пехоты, начали новые принципы ведения общевойскового боя в российско-украинской войне. В начале войны, да и год назад, бои были совершенно другие», – сказал Стариков.

«Наша основная задача в том, что наши укрепрайоны находятся в населённых пунктах, где можно спрятаться от дронов. А противник находится в степи, в лесопосадке. И война идёт по лесопосадкам. Надо преодолевать расстояние от одной лесопосадки к другой. Если не преодолели, дроны уничтожили, то остаются на месте.

Но как только они закрепляются за первую улицу – необходимо срочно их оттуда выбивать. Если не получается, то они там закрепляются, сразу подходит подмога, и начинают проходить», – добавил эксперт.