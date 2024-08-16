«Русские по-прежнему смертоносны»: лёгкой прогулки на Курщине нет, и не предвидится – участники западной сходки

Константин Серпилин.  
16.08.2024 21:25
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Было бы ошибочно считать, что поскольку Киеву удалась такая дерзкая операция, как прорыв ВСУ в Курскую область, можно теперь смело говорить о том, что российское командование потеряло компетентность и «смертоносность».

Об этом говорили участники дискуссии американского аналитического центра «Атлантический совет», признанного в России нежелательной организацией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Было бы ошибочно считать, что поскольку Киеву удалась такая дерзкая операция, как прорыв ВСУ...

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«Я бы не стала делать из этого вывод, что русские каким-то образом стали менее смертоносными, менее опасными и менее эффективными в военном отношении. Мы пошли по пути классиков, когда люди, описывающие эту войну, говорят, что русские были всемогущими, их невозможно победить. А потом дело дошло до того, что да – их можно победить, и мы собираемся сделать это через год, а потом всё вернулось к тому, что русские снова всемогущие.

Я не говорю, что они всемогущие, но я не думаю, что кого-то должно затягивать в эту пропасть мыслей о том, что внезапно русские стали невероятно некомпетентными и вообще не смогут дать отпор», – сказала бывший советник Джорджа Буша-младшего Дебра Каган.

С ней согласился экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Всё это не похоже на лёгкую прогулку по парку. Есть потери, есть действия, есть сражения, происходящие ежедневно. Конечно же, мы увидим, как это будет развиваться. Так что вся эта история далека до завершения», – предупредил Загороднюк.

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