07.05.2019
 
Война, История, Политика, Россия
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«Русские победили Гитлера?» – у французов начались проблемы с исторической памятью

Во Франции растет число людей, которые считают США единственным победителем гитлеровской Германии.

Об этом пишет «Комсомольская правда», журналистка которой рассказала известному французскому шеф-повару о жертвах и лишениях, выпавших на долю СССР во время войны.

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«О, да! Россия сильно пострадала в войну? – удивился кулинар. – Слава Богу, что пришли американцы и всех нас освободили от фашизма».

В публикации отмечается, что подавляющее большинство жителей Франции назовут победителями американцев.

«Есть даже опросы, которые ведутся здесь, начиная с 1945 года. У людей на улице спрашивали, какая нация внесла наибольший вклад в победу над фашизмом. В 1945-м большинство отвечали, что русские», – отмечает издание.

Также в публикации приводятся инфографика соответствующих соцопросов. Так, в 2015 году 54% французов назвали самым решающим вклад США и лишь 23% – вклад СССР. При этом 18% посчитали наиболее весомым вклад Великобритании в победу над Германией.

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