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Новости Украины

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алёхин из Харькова, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.

Уже всем ясно, что широко разрекламированное весной «контрнаступление» ВСУ и сформированных нацбатальонов на северо-востоке от Харькова оказалось очередной «уткой». Но украинские пропагандисты еще пытаются доказать обратное.

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На днях запустили очередную «молнию» – будто ВСУ вошли в село Придонецкое в десяти километрах от Изюма. Но прошло меньше часа, и авторы фейка были вынуждены признать, что Придонецкое по-прежнему не украинское.

Ляп объясняется легко: первоисточником оказался Андреем Цаплиенко, а это один из самых гораздых на фальшивки. По свидетельству бывшего политзаключенного Мехти Логунова, Цаплиенко является сексотом СБУ и лично принимал участие в допросах арестованных участников Русской весны.

Под Изюмом идут бои, постоянные артиллерийские перестрелки, но продвижения у ВСУ нет, – ну, а ВС РФ двигаются в сторону Донецкой области, а не к нам, – сообщают адекватные жители Изюма.

А вот еще один пример феерического бреда, в который не верят не только харьковчане, живые свидетели событий, но и сами украинские военнослужащие.

«Альтернативную историю» событий февраля 2022 года в интервью сочинил командир 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко.

Он поведал, будто бы «в самом начале войны бои в Харькове шли практически на всех улицах, и в них участвовали как военные, так и гражданские».

«Тогда в городе шли уличные бои. За Харьков дрались все: и военные, и гражданские. Подразделения ВСУ, Нацгвардия, полиция, добровольцы. Врага били буквально на каждой улице», – уверял пан Федосенко.

На самом деле, всем хорошо известно, что в феврале Харьков решено было не брать, а на окраинах действительно шли локальные боестолкновения с штурмовыми группами ВС РФ. Но войска в город не входили.

Но кто об этом помнит сейчас? А командир 92-й бригады, в прошлом журналист, между прочим, несет этот бред совершенно в искаженном виде – для поднятия морального духа.

Кстати, пан Федосенко забыл упомянуть, что в эти дни в Харькове многие искали выходы на представителей депутатов Верховной рады из Оппозиционного блока. Хотели договориться с командованием российской армии и многое другое. Не сомневаюсь в том, что скоро всплывут все закулисные махинации так называемых «патриотов незалежной», их поразительная способность «переобуваться» – в зависимости от ситуации и обстановки.

А какая обстановка в городе сейчас? Вот характерный пример.

В дворовом чате одного из жилых комплексов требуют от жильцов не фотографировать «объекты, клумбы и т.д.», и не отсылать фотографии родственникам. А при любых попытках фотографировать грозят «без предупреждения» звонить в СБУ.

Мы хорошо помним истерию февраля-марта, и удивляться нечему. Да, охота на постановщиков ультрафиолетовых меток была, судя по всему, очень грамотной операцией противника. Но вспомните, с каким обезьяньим энтузиазмом повелись на эту провокацию украинские граждане. И вспомните все остальное: борьбу с ночными вывесками, доносы на тех, у кого ночник просвечивает сквозь шторы, охоту на корректировщиков, подозрительно закуривающих в километре от прилета. Это никто внешний не провоцировал, это все было порождено самим украинским сообществом.

Просто после того, как ситуация в Харькове изменилась, многие решили, что вместе со сплошными обстрелами исчезла и параноидальная бдительность. Но она никуда не делась. Готовность «без предупреждения звонить в СБУ» – базовая страсть настоящего украинского патриота.

Справедливости ради надо сказать, что сама СБУ на подобные звонки реагирует вяло, а бдительность такого сорта отнюдь не приветствует. Разнарядка на шпионов и пособников, конечно, действует. Но одно дело – задержать на блокпосте человека с фотографиями военных объектов или результатов свежего прилета. И совсем другое – разбираться с фотографиями клумб. Если бы СБУ сейчас были нужны даже такие «шпионы», она бы буквально пачками задерживала всех владельцев смартфонов: какая разница, кого выдавать за российского агента? Но она так не делает. А мы все равно призываем вас к сдержанности и осторожности: если ваш сосед, такой вот бдительный дворовой активист, донесет на вас три-четыре раза, то уже никто не станет разбираться, клумба там у вас на фотографии или тайный ход в президентское бомбоубежище. Об этом пишут мне неравнодушные харьковчане, мои земляки.

А теперь о ситуации на Украине в целом. Если война затянется, то необратимая миграция украинцев за границу может составить около пяти миллионов человек. Такие данные привела демограф НАН Украины Элла Либанова.

Кстати, она считает, что внутренняя миграция в пределах Украины очень хорошо отразится на политической трансформации украинской нации.

«Будет перемешивание, мы перестанем думать, что жители условного Запорожья чем-то принципиально отличаются от Франковщины. Поэтому это очень хорошо, но это единственное, что в этом положительного».

Вот что на самом деле волнует сейчас исследователей распадающейся Украины. А что об этом думают сами жители городов, того же Харькова, похоже, никого уже не волнует в Киеве.

На фронте продолжается специальная военная операция. На севере и востоке Харьковской области подразделения ВСУ пытаются закрепиться на оборонительных позициях месячной давности. Подразделения спецназа и десантники ВС РФ методично, не спеша, расширяют плацдарм для дальнейших наступательных действий.