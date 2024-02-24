«Русские поддерживают Путина, а с нами отказываются общаться» – предатель Киселев

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Подавляющее большинство населения России поддерживает политику своего президента Владимира Путина, и не собирается якшаться с беглыми власовцами.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил беглый российский пропагандист-либерал Евгений Киселев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я слышу вопрос от своих друзей и знакомых литовцев – а почему россияне не протестуют?» – спросил ведущий.

«Россияне не протестуют, потому что в результате почти четверти века правления Путина и его присных значительная часть россиян заражена этой неофашистской путинской идеологией. И если кто-то мне скажет, что это абсолютно маргинальные настроения – я не готов в это поверить. Увы, я думаю, что эти настроения широко распространены в российском обществе, увы. Поэтому они не протестуют», – пожаловался Киселев.

Он возмутился, что даже бывшие знакомы обрывают связи с обвинёнными в терроризме и экстремизме.

«Кто-то прячет голову в песок, потому что неприятно. Многие просто боятся, причём эта боязнь принимает разные формы. Не хочу называть фамилии, но сегодня я в переписке обратился к одному гостю, который не раз выступал на моём канале, и он отказал мне в новом интервью, сказал: «Вы теперь в списке террористов, мне дальнейшее общение с вами может выйти боком». Боится человек, при том что сам живёт за границей. Вообще, сейчас очень многие люди обходят стороной всех этих иностранных огентов, экстремистов, террористов. Потому что боятся за свою собственность, которая осталась в России, за квартиру, которую они сдают», – добавил либерал.