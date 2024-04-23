«Русские подорвали боевой дух украинцев» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
23.04.2024 08:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Проводимые российскими специалистами информационно-психологические операции сильно подрывают боевой дух украинцев, которые не хотят стать участниками очередных «мясных штурмов». Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат ВР от «Народного фронта» Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Информационно-психологические операции являются частью войны. Мы видим, как Россия активно их использует среди наших западных партнёров. Над этим работают специальные службы, на это тратятся огромные деньги.

И тем более они активны на Украине. А активны они, потому что они хотят, чтобы мы проиграли. А мы можем проиграть в первую очередь если мы проиграем в своих головах. Если перестанем верить в победу, не будем хотеть мобилизоваться», – сказал Княжицкий.

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Проводимые российскими специалистами информационно-психологические операции сильно подрывают боевой дух украинцев, которые не хотят стать...



«И мы видим, как вокруг мобилизации проводятся целые кампании, чтобы скомпрометировать украинское руководство. Какой-то один неудачный пример работы ТЦК подаётся как процесс, характерный для всех ТЦК.

И много других психологических операций проводится, и, к сожалению, они имеют свой результат. Мы видим это всё в ситуации на фронте. Они пытаются нас убедить, что мы не будем иметь западной поддержки, украинцы не пойдут служить, и нет другого способа, кроме как сдаться или выжить. И как только это произойдёт, моральная сила нашей армии ослабнет, а им надо наступать. Для этого русские используют все эти информационные операции, и в том числе соцсети, которые они контролирует», – возмутился депутат.

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