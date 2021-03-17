Русские подпитывают украинский расизм в отношении крымских татар – Мужджабаев

17.03.2021

Новости Украины

Мечты украинцев о создании великой Украины и победе над «агрессором» так и останутся мечтами без поддержки лишённого прошлого финансирования из бюджета меджлисовского телеканала «ATR».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил находящийся в розыске в РФ пропагандист этого меджлисовского медиа, русофоб Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поддерживать «ATR» должны вообще все! Вообще все проукраинские люди. Потому что это история – либо мы Украину сохраняем, либо мы падаем в предательство. Потому что Украина без крымских татар, с предательством крымлы никогда не станет той Украиной, о какой мы мечтаем. Потому что на фундаменте предательства ничего построить невозможно», – увещевал Муждабаев.

«Не изменилось ли у крымских татар отношение к Украине из-за равнодушного отношения к ним?» – озвучил пропагандист вопрос подписчиков.

«Что такое – «к Украине»? К государству – конечно, отношение не может быть хорошим, к власти, которая игнорирует тебя. А так – мы ж всё понимаем. Мы же понимаем, что кто-то лоббирует этот расизм по отношению к нам, что эти кто-то – это русские, они платят за то, чтобы нигде не упоминали крымских татар, я в этом абсолютно уверен», – жаловался экстремист.

Не менее близко к сердцу русофоб воспринял и вопрос о «незалежном» статусе Крыма.

«Люди, которые говорят нам, идите и будьте независимым Крымом, как говорят крымским татарам, они говорят так: иди-ка, мальчик, к той банде, там их сто человек, и будь там независимым. Это называется – мы хотим тебя бросить.

Это значит, что люди понимают, что там в десять раз больше кацапов, чем нас, и при любом справедливом – не справедливом голосовании, честном – не честном, они просто нас не замечают, при любой демократической системе без гарантий прав коренному, почти уничтоженному народу», – возмущался меджлисовец.

«Те, кто так говорят и желают нам такой независимости, я говорю: спасибо и до свидания. Потому что это очень подловато закидывать такие идеи, когда – а давайте отойдём в сторонку, пусть с вами русские разберутся. Классно придумано», – со злостью добавил Муждабаев.