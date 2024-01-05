Русские получили подкрепление и новые дроны с «ночниками» для штурма Авдеевки, – украинский офицер

Российская армия не уменьшает напор в районе Авдеевки, ощущается приток свежих резервов в ВС РФ, а также новых технических средств.

Об этом в эфире телеканала ВВС заявил офицер 59-й бригады Сергей Цехоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый день идут штурмы, интенсивность их не уменьшается, а, наоборот, увеличивается, потому что они получают резервы и сейчас ощущается на поле боя, что резервы снова пошли. Имеется в виду, в первую очередь, живая сила…

Это враг, враг с оружием, и враг, который несет опасность.

Самая большая опасность сегодня на поле боя – это артиллерийские снаряды и это беспилотники, которые в небе летают постоянно. Сегодня они уже модифицируют, у них много модификаций, которые летают ночью. То есть, они уже оборудованы приборами ночного видения, и это тоже огромная угроза, которая несется в нашу сторону», – заявил Цехоцкий.