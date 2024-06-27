«Русские пользуются глупостью Сырского» – предатель Швец о прорывах на фронтах

Вадим Москаленко.  
27.06.2024 23:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 195
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Только с мая новый главком ВСУ Александр Сырский совершил уже две «бестолковые ротации» из-за которых ВСУ понесли колоссальные потери и были выбиты с занимаемых территорий.

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Только с мая новый главком ВСУ Александр Сырский совершил уже две «бестолковые ротации» из-за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Он рассказал о двух механизированных бригадах ВСУ.

«24-я бригада была расположена в районе Торецка и Нью-Йорка очень давно, построила там мощные укрепления и изучила противника. Находящаяся под Часов Яром 41-я бригада под руководством фаворита главкома ВСУ с фортификациями особо не напрягалась. И совсем недавно туда прибыл Сырский и принял «гениальное решение» – поменять бригады местами.

Враг это всё видит и начинает наступление по двум направлениям, прорывается и там, и сям, эти две бригады несут большие потери, и теряются территории. Вот, что происходит в результате бестолковой ротации», – отметил перебежчик.

Он добавил, что начиная с мая это уже второй случай, когда ВСУ несут большие потери и теряют территории в связи с «непонятным перемещением» воинских частей. А именно – наступление ВС РФ на Харьковщине началось с передислокации 125-й бригады в другое «непонятное место».

«Такое ощущение, что враг особо не напрягается, он просто следит за очередной глупостью, которая будет совершена Сырским и его фаворитами. И как только она совершена, враг туда и врезается – и развивает направление… Два варианта – или выполняется задание пятой колонны по созданию благоприятных условий для наступления врага, или полная профессиональная непригодность командного состава», – поделился подозрениями Швец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть