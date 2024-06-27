«Русские пользуются глупостью Сырского» – предатель Швец о прорывах на фронтах

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Только с мая новый главком ВСУ Александр Сырский совершил уже две «бестолковые ротации» из-за которых ВСУ понесли колоссальные потери и были выбиты с занимаемых территорий.

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал о двух механизированных бригадах ВСУ.

«24-я бригада была расположена в районе Торецка и Нью-Йорка очень давно, построила там мощные укрепления и изучила противника. Находящаяся под Часов Яром 41-я бригада под руководством фаворита главкома ВСУ с фортификациями особо не напрягалась. И совсем недавно туда прибыл Сырский и принял «гениальное решение» – поменять бригады местами. Враг это всё видит и начинает наступление по двум направлениям, прорывается и там, и сям, эти две бригады несут большие потери, и теряются территории. Вот, что происходит в результате бестолковой ротации», – отметил перебежчик.

Он добавил, что начиная с мая это уже второй случай, когда ВСУ несут большие потери и теряют территории в связи с «непонятным перемещением» воинских частей. А именно – наступление ВС РФ на Харьковщине началось с передислокации 125-й бригады в другое «непонятное место».



«Такое ощущение, что враг особо не напрягается, он просто следит за очередной глупостью, которая будет совершена Сырским и его фаворитами. И как только она совершена, враг туда и врезается – и развивает направление… Два варианта – или выполняется задание пятой колонны по созданию благоприятных условий для наступления врага, или полная профессиональная непригодность командного состава», – поделился подозрениями Швец.