Русские попрут из Белоруссии очень жестко и скоро – Чаплыга

26.12.2022  09:16 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 476
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Заявление президента РФ Владимира Путина о желании быстрейшего завершения войны на Украине говорит о возможном наступлении из Белоруссии, броске к Приднестровью и уничтожении остатков украинской энергогенерации.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявление президента РФ Владимира Путина о желании быстрейшего завершения войны на Украине говорит о...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Эксперту напомнили, что Путин не стал проводить традиционную ежегодную пресс-конференцию, решил не обращаться к федеральному собранию, а лишь пообщался с журналистами, где сказал, что Россия стремится как можно быстрее закончить войну с Украиной.

«Сказал это со словами – «чем быстрее, тем лучше» и публично произнёс слово «война», а не СВО. К чему бы это?» – спросил ведущий.

«Я бы особо оптимизма не испытывал, потому что о чём говорит Путин? Говорит о втором этапе. Это значит, что они попрут из Белоруссии, причём, очень жёстко и очень, может быть, скоро. Под этот шумок они бахнут по этим 10% оставшейся генерации, и попрут они на юге до Приднестровья.

Когда это будет? Я не знаю, я не Ванга. Вопрос не в том – пойдут ли они? Вопрос – когда? Нам не то что нужно убояться. Страх – парализует тогда, когда это неизвестность. А когда вы смотрите наши с тобой эфиры, вы понимаете все расклады, и тогда страх не парализует. Страх мобилизирует тебя. Ты начинаешь понимать, что, где и как ожидать, что делать. Ты собираешься и можешь достойно и адекватно противостоять и ответить на это», – призвал Чаплыга.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть