Русские поражены глупостью администрации Байдена – экс-аналитик ЦРУ

Руководство США заняло глупую и опасную конфронтационную позицию по отношению к России, что может закончиться ядерной войной.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские в полной растерянности. Они не понимают, почему США ведут себя так глупо и бестолково, и идут на такой большой риск. Мне совершенно ясно, что они хотели бы иметь кого-то, с кем можно было бы нормально поговорить.

Но даже в разгар Холодной войны, во время Карибского кризиса и других инцидентов, когда США и СССР находились по разные стороны стола переговоров, их ни разу не называли врагами», – сказал Джонсон.