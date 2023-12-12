Русские поражены глупостью администрации Байдена – экс-аналитик ЦРУ
Руководство США заняло глупую и опасную конфронтационную позицию по отношению к России, что может закончиться ядерной войной.
Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские в полной растерянности. Они не понимают, почему США ведут себя так глупо и бестолково, и идут на такой большой риск. Мне совершенно ясно, что они хотели бы иметь кого-то, с кем можно было бы нормально поговорить.
Но даже в разгар Холодной войны, во время Карибского кризиса и других инцидентов, когда США и СССР находились по разные стороны стола переговоров, их ни разу не называли врагами», – сказал Джонсон.
Он подчеркнул, что Вашингтон толкает мир к ядерной войне, и в Москве эти риски прекрасно понимают.
«Один [российский] высокопоставленный чиновник сказал, что был ошеломлён, услышав подобные высказывания из уст политиков и чиновников из Администрации Байдена. Он сказал: «Неужели они не понимают, что означает этот термин «враг»? Потому что если мы ваши враги, то мы должны полагаться на наше ядерное оружие».
Русские действительно поражены неумелостью Администрации Байдена», – добавил аналитик.
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