Русские поражены глупостью администрации Байдена – экс-аналитик ЦРУ

Вадим Москаленко.  
12.12.2023 23:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, ЯО


Руководство США заняло глупую и опасную конфронтационную позицию по отношению к России, что может закончиться ядерной войной.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство США заняло глупую и опасную конфронтационную позицию по отношению к России, что может...

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«Русские в полной растерянности. Они не понимают, почему США ведут себя так глупо и бестолково, и идут на такой большой риск. Мне совершенно ясно, что они хотели бы иметь кого-то, с кем можно было бы нормально поговорить.

Но даже в разгар Холодной войны, во время Карибского кризиса и других инцидентов, когда США и СССР находились по разные стороны стола переговоров, их ни разу не называли врагами», – сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что Вашингтон толкает мир к ядерной войне, и в Москве эти риски прекрасно понимают.

«Один [российский] высокопоставленный чиновник сказал, что был ошеломлён, услышав подобные высказывания из уст политиков и чиновников из Администрации Байдена. Он сказал: «Неужели они не понимают, что означает этот термин «враг»? Потому что если мы ваши враги, то мы должны полагаться на наше ядерное оружие».

Русские действительно поражены неумелостью Администрации Байдена», – добавил аналитик.

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