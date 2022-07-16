«Русские – потомки людоедов, а украинцы вышивали солнышком» – Ницой

16.07.2022  16:38 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Все выдающиеся заслуги принадлежат этническим украинцам, а русские якобы присвоили их себе.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила писательница-националистка Лариса Ницой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все выдающиеся заслуги принадлежат этническим украинцам, а русские якобы присвоили их себе. Об этом...

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«Кто такие москали и кто такие украинцы? Москали – это потомки андрофагов. Народа андрофагов, который жил давно на этой территории, а москали – их потомки. Кто такие андрофаги? Это людоеды, и этому есть исторические справки.

Кто такие украинцы? Это народ, который жил на своей территории, который вышивал руническими знаками, который рисовал солнечными символами, который в будущем напишет для человечества первую Конституцию, который в будущем сделает первые вертолеты, который в будущем для человечества сделает первый компьютер. Вот, кто такие украинцы», – утверждает националистка.

«И в один прекрасный момент андрофаги решили воспользоваться, присвоить цивилизационные достижения народа, который жил рядом. Они решили просто нас ликвидировать и прийти на наше место», – заявила Ницой.

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