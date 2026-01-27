Русские превращают в руины наше ракетное производство – украинский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киеву нужно оставить попытки производить ракеты на территории Украины и перенести всё производство в европейские страны.

Об этом на канале «ProUA» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы очень зря их называем «Паляныця», «Пэкло»… Несколько применений, пишут, что было девять, но, долетели не все. Было «Фламинго». Идёт какое-то использование, но не столь массовое, как нам хотелось. А связано это с трудностями производства. Я живу в районе, где каждые 100 метров – попадание в дом. Каждые 200 метров –ни одного стекла. У меня Индустриальный район. То есть русские бьют по любым производственным предприятиям. Нам трудно производить боевую технику. Особенно ракетную технику, которая нуждается в высокоточном оборудовании, нужны станки с цифровым программным управлением, сложные компьютерные системы, требуется производство очень тонких технологий», – жаловался Романенко.

Единственным выходом он назвал перенос производства компонентов в европейские страны, что уже происходит в Британии, Дании, Хорватии, Польше, Словакии и даже Чехии, а за Украиной оставить только сборку.