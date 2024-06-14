Русские придумали беспилотную схему, парализующую жизнь Киева

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В украинской столице в четвертый раз за сутки объявлена воздушная тревога.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила Киевская городская администрация.

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«Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты», – призвали киевские власти.

Атаку подтвердили и Воздушные силы ВСУ.

«Киевщина – работа ПВО по вражескому БпЛА! Внимание! Запорожская, Днепропетровская, Донецкая области – ракетная угроза»,– информируют ВС ВСУ.

В свою очередь киевский политолог Юрий Романенко, объявленный РФ в розыск за призывы убивать журналистов, жалуется на новую российскую тактику.

«Похоже, русня придумала новую схему, как дешево и сердито парализовать работу Киеву. Запускаешь пару шахедов, которые совершают безумные круги вокруг Киева. Поскольку государство по-прежнему не способно приоритезировать угрозы, то вся торговля и работа по протоколам останавливается. Зачем поднимать Миг-31, если можно отправлять дешевые шахеды и еще по ходу палить работу ПВО», – пишет Романенко в своем тг-канале.