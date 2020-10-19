Русские пришли в Ливию для освобождения похищенных террористами ученых

19.10.2020, Москва, Иван Кузенцов

Высокопоставленный ливийский шейх Фаррадж Балак в интервью Al Djamahiriya заявил, что русские пришли в Ливию чтобы вытащить похищенных российских социологов.

«Российское присутствие в Ливии началось после похищения граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана боевиками группировки RADA», – сказал глава координационного совета шейхов Триполитании.

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Двое россиян были похищены в мае 2019 года и до сих пор находятся под стражей без предъявления обвинений. Шейх также добавил, что к незаконному удержанию россиян в застенках тюрьмы террориста Абд аль-Рауфа Карры причастен также глава «МВД» ПНС Фатхи Башага. Немаловажно, что группировка RADA находится в составе его ведомства.

Фаррадж Балак напомнил, что председатель Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед Мишри пытался оказать давление на российские власти, шантажируя представителей ФЗНЦ. Член «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ) требовал признания Москвой легитимности ПНС в обмен на освобождение Шугалея и Суэйфана.

Стоит отметить, что РФ не пошла на поводу у террористов и работает над освобождением социологов дипломатическим путем. Однако, исходя из заявления Фараджа Балака, силовой путь тоже был отчасти реализован. Два месяца спустя после похищения социологов появились сообщения о ЧВК «Вагнер», участвующей в боевых действиях под Триполи.

Между тем, информация о том, что лидеры ПНС пытаются использовать российских социологов для шантажа, появлялась и ранее. Была опубликована аудиозапись, где Халед аль-Мишри обещает освободить Шугалея, если Россия будет сотрудничать с ПНС.

Напомним, что до сих пор обоим социологам так и не предъявлено никаких официальных обвинений. Уже больше года они находятся в тюрьме незаконно.