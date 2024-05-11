Русские продвигаются на Харьковском направлении. Украинцы сдаются в плен

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Начавшееся вчера российское наступление не останавливается.

Так, Минобороны РФ официально объявило об освобождении ряда населенных пунктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное Харьковской области», – говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Военный обозреватель Юрий Подоляка указывает, что это далеко не все освобожденные населенные пункты.

«Это то, что уже наше железобетонно и, как показывает практика, минимум сутки. По сути, это вчерашние наши продвижения… Повторю, ситуация в очень сильной динамике (хорошей для нас)», – считает Подоляка.

В подтверждение его слов можно сказать, что лишь сегодня МО РФ объявило об освобождении поселка Керамик (район Очеретино), потерю которого украинские источники признали еще несколько дней назад.

В свою очередь связанный с Погранслужбой ФСБ тг-канал «Два майора» в сводке по состоянию на 12.00 сообщает, что «за ночь продвижение составило от 2 до 3 км», а утром штурмовые действия продолжились.

«Наши войска дочищают села на подступах к н.п. Липцы, на другом направлении ВСУшники окружены, прячутся по подвалам, блокированы на опорных пунктах, продвижение ВС России не останавливается. Солдаты ВСУ сдаются в плен, подразделения ИПБ ВС России переживают, что не всех пленных удается сфотографировать и опубликовать из-за интенсивности потока. По Волчанску поступает информация, что с утра ВС России наносили массированное поражение из РСЗО по позициям противника в районе. В городе слышна работа стрелкового оружия, поступает обрывочная информация о действиях по взятию в «клещи» Волчанской группировки противника. Основной путь для ее эвакуации отрезан – ночью Х-38мл уничтожила дамбу через Северский Донец», – информирует паблик.

Украинские ресурсы публикуют снимки российской техники группировки «Север» с новым опознавательным знаком.

Тг-канал «Северный ветер», который ведут военные группировки «Север», наступающей на Харьковском направлении, опубликовал новое видео с очередной партией сдавшихся ВСУшников.

«На Харьковском направлении очередная группа украинских солдат добровольно сдалась в плен. В ходе наступательных действий ГВ «Север» девять украинских солдат сделали правильный выбор и добровольно сдались в плен. Оказавшись в безопасности, украинцы рассказали воюющим за киевский режим боевикам, как остаться в живых», – говорится в описании к ролику.

Кроме того, отмечается, что еще один пленный «взят на северной окраине Волчанска».

Бойцы ВСУ, взятые сдавшиеся в плен на Харьковском направлении.