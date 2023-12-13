Русские продвигаются по всему фронту – Арестович

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Украине на фоне российского давления не хватает не только боеприпасов, но и вооружений из-за приостановки западной военной помощи. Ситуация вряд ли изменится, если только вдруг у ВСУ не появятся очень серьезные ресурсы.

Об этом в эфире интернет-блока «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины офицер ВСУ Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас они в фазе активной, они движутся. Пошли массовые сообщения не только с их стороны, но и с нашей об участках продвижения. Например, тот же Deep State дает продвижение севернее Бахмута, южнее Бахмута. Там позиции стали по «железке», напоминаю, позиции наши были за «железкой», мы сдвинулись назад. Теперь по Марьинке показывали российские пропагандисты нам флаг, но на самом деле те, кто на месте, говорят, что там действительно сложная обстановка, и они продвинулись в Марьинке тоже», – сказал экс-советник ОП.

«Они продвигаются в районе Авдеевки, южнее, в сам город зашли, судя сообщениям уже нашим, можно на наших опираться. И серьезные наступательные действия в районе Купянска, и они сегодня давят практически по всей линии соприкосновения, на юге в том числе, в районе выступа токмакского… Ситуация не изменится, если мы вдруг откуда-то не возьмем очень серьезные ресурсы, потому что, скажем деликатно, проблемы есть на материальном уровне не только со снарядами, но и с другими видами вооружений. Это цена за приостановку западной помощи», – заявил Арестович.