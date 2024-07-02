«Русские продвигаются вперед каждый день» – Лапин

Вадим Москаленко.  
02.07.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия не снижает давления на противника, и каждый день выбивает ВСУ с тех или иных позиций. Об этом в эфире телеканала «Прямой» завил кс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы воюем с очень серьёзным противником. Такую интенсивность боевых действий я припоминаю только когда мы сражались за Бахмут – до 140 боестолкновений в сутки. Сейчас 120 боестолкновений. Это свидетельствует о том, что давление не уменьшилось.

Если мы посмотрим на карту, то увидим, что каждый день есть какие-то позиции, которые русские захватывают. Если мы посмотрим сводки Генштаба, русские продолжают свои атакующие действия», – сказал Лапин.

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Российская армия не снижает давления на противника, и каждый день выбивает ВСУ с тех...



«Да, Волчанск немного стабилизировали, мы их там на заводе зажали. Но опять-так, нам необходимо технологическое оружие. Потому что пушки против пушек – они не вывозят, и мы не вывозим», – добавил он.

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