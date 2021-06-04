«Русские программисты – лучшие в мире» – Касперский

04.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Система российского технического образования генерируют лучшие в мире кадры, поэтому зарубежные компании открывают офисы в России, а российские за рубежом – нет.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Однажды у меня была панельная встреча с Кондолизой Райс, она на меня посмотрела и сказала: «Russian software engineers are the best» (Русские софт разработчики лучшие в мире – прим. ред.) Я спросил, могу ли я использовать цитату, она ответила, что можно. Российская система технического образования выдаёт лучших в мире программистов. Поэтому привозить из-за границы – абсурд.

Кадровый голод есть, но если мы говорим о больших задачах по технологическим решениям, нужны головы и руки, которые это будут делать. На самом, деле их много, и мы находимся не в самой плохой ситуации как страна, потому что мы одна из немногих стран, которая может позволить себе даже говорить о возможности подобных проектов. У нас гораздо лучше, чем у многих других, но все равно не хватает», – сказал он.

Также программист подчеркнул, что крупные IT-корпорации открывают офисы в России, а российских компаний за рубежом нет, потому что российские кадры отличные.

«У нас есть конкурентное преимущество как у страны – большая страна, хорошие традиции технического образования. Наши университеты генерируют отличные кадры, у нас нет разработки за рубежом. Мы пробовали делать разработку в Калифорнии, Дублине, но всё позакрывали, потому что наши лучше и дешевле. А другие зарубежные компании с удовольствием открывают здесь офисы по разработке: Huawei, Microsoft, Intel, Boeing. Эти компании здесь, потому что у нас отличные кадры. Однако, на всех не хватит», – заключил Касперский.

В свою очередь заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов отметил, что российское программное обеспечение в кибербезопасности показывает лучшие в мире результаты.

«За четыре года мы создали в кибербезопасности как минимум пять платформ, которые сегодня покрывают около восьмидесяти процентов всех технологических отношений кибербезопасности «Сбербанка», как, например, «система мониторинга и корреляции событий кибербезопасности» обрабатывает сегодня более 180 миллиардов риск-событий в сутки, это уникальный результат, которого пока в мире никто не добился. Другая платформа, которую мы называем платформа «Антифрод». Система способна обрабатывать более 380 миллионов транзакций, таких результатов тоже пока никто в мире не достиг. Эффективность нашей отечественной разработки составляет 99 процентов. Мы не просто заменили американскую или израильскую систему, а в разы улучшили показатели», – добавил Кузнецов.