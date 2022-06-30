«Русские проиграли, поскольку не дошли до Львова»: Запад меняет пропагандистскую риторику

30.06.2022  17:16 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 241
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

США стремительно теряет свой образ всемогущественной страны, а такого унижения, как на Украине, они не испытывали даже в Афганистане.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США стремительно теряет свой образ всемогущественной страны, а такого унижения, как на Украине, они...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Сейчас эксперты, как мне кажется, формируют важный месседж на Западе. Им нужно конструировать образ победы. Они в любом случае проиграли, все это прекрасно понимают. Действительно, подобного рода унижения США, на самом деле, Афганистан не приносил.

Они в Афганистане, прямо скажем, проиграли все, что можно, если говорить дипломатично. Но в случае с Украиной – это глобальная катастрофа. Потому что это прецедент, который показывает, что Запад больше не гегемон, что США абсолютно не всемогущи», – сказал эксперт.

«Самое главное, как может проиграть страна, которую на протяжении последних нескольких месяцев просто пичкают новейшими системами вооружения Запада, помогают финансово, помогают информационно? Если она в итоге проиграет, то чему тогда равна эта помощь, чему тогда равна мощь и образ всемогущих США?

Поэтому они будут формировать следующую реальность. Они будут говорить: «Ну, вы знаете, русские проиграли. Почему? Ну, они же до Львова не дошли»», – заявил Данюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть