«Русские проиграли, поскольку не дошли до Львова»: Запад меняет пропагандистскую риторику

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Новости Украины

США стремительно теряет свой образ всемогущественной страны, а такого унижения, как на Украине, они не испытывали даже в Афганистане.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас эксперты, как мне кажется, формируют важный месседж на Западе. Им нужно конструировать образ победы. Они в любом случае проиграли, все это прекрасно понимают. Действительно, подобного рода унижения США, на самом деле, Афганистан не приносил. Они в Афганистане, прямо скажем, проиграли все, что можно, если говорить дипломатично. Но в случае с Украиной – это глобальная катастрофа. Потому что это прецедент, который показывает, что Запад больше не гегемон, что США абсолютно не всемогущи», – сказал эксперт.

«Самое главное, как может проиграть страна, которую на протяжении последних нескольких месяцев просто пичкают новейшими системами вооружения Запада, помогают финансово, помогают информационно? Если она в итоге проиграет, то чему тогда равна эта помощь, чему тогда равна мощь и образ всемогущих США? Поэтому они будут формировать следующую реальность. Они будут говорить: «Ну, вы знаете, русские проиграли. Почему? Ну, они же до Львова не дошли»», – заявил Данюк.