«Русские производят больше танков в месяц, чем НАТО за год» – военный аналитик США

Максим Столяров.  
27.05.2024 21:39
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Многие европейские государства, такие как Германия и Франция, не могут производить военную технику из-за антироссийских санкций и отсутствия стали.

Об этом на канале журналиста Дэнни Хайфона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие европейские государства, такие как Германия и Франция, не могут производить военную технику из-за...

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«Русские производят 150-200 танков в месяц. США могут производить 44 танка в месяц в режиме повышенной готовности. И это не новая продукция, а отремонтированная.

Немцы могут производить около 150 танков в год, если у них есть сталь. Но у них больше нет стали, потому что их сталелитейные заводы закрылись из-за санкций. Так что они больше не могут производить танки, потому что у них нет стали.

То же самое и с французами – они могут производить около 100 танков в год, если у них есть сталь и заказы. Но у них нет ни того, ни другого», – сказал Риттер.

«Суть в том, что русские производят больше танков в месяц, чем НАТО производит за год», – подытожил аналитик.

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